الإسماعيلي يكسب ودية فريق الأمل بهدفين

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على فريق الأمل بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية.



أحرز هدفي الإسماعيلي إبراهيم حسن وحازم مرسى، بينما أحرز هدف فريق الأمل عبدالخالق عواد.



وتأتي هذه المباراة استجابة لرغبة الجهاز الفني لفريق الدراويش للوقوف على مستوى الفريق الأول وفريق الناشئين بدنيا وفنيا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.



ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول، فريق القناة وديا يوم الخميس المقبل ضمن برنامج الدراويش خلال فترة التوقف الحالية بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا حاليا في مصر والتي تستمر حتى 19 يوليو المقبل.