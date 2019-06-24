الكويت ترفض دعوة أنغام ضد طليقها بزيادة النفقة

رفضت محكمة الاستئناف دائرة الأسرة بدولة الكويت، الدعوى المقامة من الفنانة أنغام ضد طليقها الملحن الكويتي فهد، وطالبت فيها بزيادة نفقة ابنهما عبدالرحمن المقيم معها بـ مصر.



حيث أقامت أنغام دعوى قضائية، في شهر يناير الماضي وطالبته بزيادة نفقة ابنهما عبد الرحمن.



وعلى جانب آخر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كليب أنغام الجديد "11 في الملعب"، لدعم منتخب مصر في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.