منة عرفة تشارك في العرض المسرحي "جوازة مرتاحة"

تواصل الفنانة الشابة منة عرفة بروفات العرض المسرحي جوازة مرتاحة والتي تجسد خلاله شخصية محورية في أحداث العمل، ومن المقرر عرضه على أحد مسارح الغردقة شهر يوليو المقبل.



ويشارك في بطولة جوازة مرتاحة ريم البارودي وأحمد صفوت ومنة عرفة وهشام اسماعيل وتأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر ومن إنتاج حسام الشاذلي.



ومن ناحية أخري تنتظر منة عرض مسلسل بحر وتشارك في بطولته إلى جانب النجم ماجد المصري، محمد دياب، وكوكي شقيقة روبي، وثراء جبيل، وملكة جمال مصر السابقة فوزية محمد، ومحمد على رزق، والفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان وأحمد كرارة، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.