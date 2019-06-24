فرجاني ساسي: دخلنا مباراة أنجولا فائزين والمباريات الودية غالطتنا

قال لاعب المنتخب التونسي فرجاني ساسي، إن فريقه دخل مباراة أنجولا اليوم الاثنين "فائزا" استنادا الى الشعور المضلل الذي تركته المباريات الودية.



وفجر التعادل المخيب لتونس ضد انجولا (11) انتقادات غاضبة في تونس لا سيما بعد الأداء القوي لنسور قرطاج في المباريات الودية الثلاث التي سبقت النهائيات الافريقية والتي حققوا فيها ثلاث انتصارات ضد العراق وكرواتيا وبوروندي.



وقال فرجاني ساسي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة "المباريات الودية غالطتنا. بدأنا المباراة وكأننا الفائزين. سجلنا هدفا ولم نستطع الحفاظ عليه".



وأضاف ساسي الذي شارك بديلا في الشوط الثاني للمباراة "انجولا سجلت هدف التعادل وضغطت وكادت تسجل الهدف الثاني. توفرت لنا أيضا بعض الفرص وحاولنا التسجيل".



وتابع لاعب الزمالك المصري "المباراة لم تكن سيئة، لم نكن في يومنا وإذا لم ننتصر فإنه من الجيد أيضا ألا نخسر".



وتلعب تونس ضد مالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة يوم الجمعة المقبل بينما تواجه أنجولا موريتانيا يوم السبت.