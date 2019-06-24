هروب "ملك الكوكايين" الإيطالي من السجن في أوروجواي

قالت وزارة الداخلية في أوروجواي، اليوم الاثنين، إن رئيس عصابة إيطالية مسجونا في أوروجواي منذ عام 2017 فر من السجن الليلة الماضية أثناء انتظار ترحيله إلى إيطاليا.



وكان روكو مورابيتو أهم الهاربين المطلوبين من أفراد عصابة ندرانجيتا بمدينة كالابريا، وهي أقوى جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا وإحدى أكبر موردي الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.



وكان مورابيتو البالغ من العمر 52 عاما والذي يُطلق عليه لقب "ملك الكوكايين في ميلانو" قد اعتقل بعد أن ظل هاربا عشرين عاما من إدانته في قضايا الارتباط بالمافيا وتهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.



وقالت وزارة الداخلية في بيان إن مواربيتو وثلاثة آخرين هربوا في ساعة متأخرة من الليل من خلال سقف سجن كارسيل المركزي السابق، والذي يطلق عليه حاليا اسم المركز الوطني لإعادة التأهيل، إلى مبنى مجاور.