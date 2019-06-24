المبعوث الأمريكي للأمم المتحدة: سياسة بلادنا تهدف للتفاوض مع إيران

قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة جوناثان كوهين لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إن سياسة واشنطن تجاه طهران لا تزال تعتمد على "جهد اقتصادي ودبلوماسي لإعادة إيران إلى مائدة التفاوض".



وتحدث كوهين للصحفيين عقب جلسة مغلقة بالمجلس دعت إليها الولايات المتحدة. وقال كوهين إنه أبلغ المجلس المؤلف من 15 بلدا أن الأدلة الأمريكية تظهر أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلات نفط بالخليج في مايو أيار ويونيو حزيران داعيا العالم إلى إبلاغ الحكومة الإيرانية بأن هذا "غير مقبول".