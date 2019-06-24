روسيا تستعرض القدرات الجبارة لأحدث عرباتها القتالية

تداولت وسائل الإعلام وصفحات الإنترنت الروسية أول فيديو يظهر الشكل الكامل لعربة "تيغر-نيكست" العسكرية المدرعة.



ويبين الفيديو القدرة العالية لهذه العربة على المناورة وسرعتها في الحركة رغم حجمها الكبير، والتصفيح السميك لهيكلها الذي أصبح شكله أكثر صرامة مقارنة بعربات "تيغر" السابقة، وزود بـ 5 أبواب، 4 من الجوانب وواحد من الخلف، وفتحات خاصة لإطلاق النار.



كما حملت هذه العربة تغيرات كبيرة من ناحية المظهر مقارنة بمركبات "تيغر" التقليدية، فواجهتها الأمامية زودت بماص للصدمات من الحديد المقوى، وشبك معدني كبير أمام المبرد، ومصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED.



وستكون هذه العربات قادرة على نقل 6 جنود بعتادهم العسكري الكامل، وستزود بأحدث أنظمة الرصد والمراقبة البصرية والحرارية، وستكون بتصفيح من الدرجة الثالثة، قادر على حماية الطاقم من أعيرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والألغام التي يعادل انفجارها 6 كيلوغرامات من مادة "التي إن تي".



ويعتمد الجيش الروسي والعديد من جيوش العالم على عربات "تيغر" كوسيلة آمنة وفعالة لنقل الجنود والقوات في مختلف الظروف، وفي أصعب الطرق وأكثرها وعورة، وتوجد منها العديد من النسخ المزودة بالأنظمة الصاروخية الموجهة، والرشاشات المتوسطة المضادة للدروع والأفراد.



