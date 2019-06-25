أسعار اللحوم الحية بالأسواق

قال خالد حسين الجداوي، العضو المنتخب لمجلس إدارة غرفة الإسماعيلية التجارية، ورئيس شعبة النوعية للقصابين بالغرفة، إننا نعقد آمالًا كبيرة على قدوم عيد الأضحى المبارك في إخراج سوق اللحوم من "كبوته"، التي يعاني منها منذ فترة؛ بسبب تراجع المبيعات، وانخفاض حاد في أسعار الماشية سواء الجاموسي أوالبقري إلى مستوى ٤٣ و٤٨ جنيهًا للكيلو القائم، على الرغم من ارتفاع أسعار العلف إلى ما بين ٦٠٠ و٧٠٠ جنيه في الطن.



وأضاف "الجداوي" أن مستوى أسعار كل من الضأن والماعز ستكون عند نفس مستويات الموسم الماضي بين ٦٢ و٦٨ جنيهًا للكيلو القائم، والبتلو بنحو ٥٨ جنيهًا

للكيلو، واللحوم الجملية تتراوح بين ٩٥ إلى ١٠٥ جنيهًا للكيلو، حسب عمر الجمل.



و توقع "الجداوي"، تراجع طفيف في مستويات المبيعات مع حلول الموسم الجديد خلال الأسابيع القادمة، وحلول عيد الأضحى المبارك؛ بسبب انخفاض القوى الشرائية لدى غالبية المستهلكين، وضعف حجز الزبون للأضحية منذ انقضاء عيد الفطر المبارك.



وأشار "الجداوي"، إلى أن وزارة الزراعة سهلت الحصول على قروض ميسرة لتربية الماشية، بجانب عرض مشروع الخدمة الوطنية اللحوم المبردة، والمذبوحة السودانية بسعر ٨٥ جنيهًا، والبلدية بسعر ١٠٥جنيهات للكيلو، مما زاد العرض من اللحوم الفرش، والذي جعل مستويات اللحوم المذبوحة مستقرة ما بين ١١٠ و١٢٠ جنيهًا للكيلو، طوال العام منذ انقضاء عيد الأضحى المبارك الماضي.