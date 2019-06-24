رئيس رواندا ينفي الاتهامات الأوروبية بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده

نفى الرئيس الرواندي بول كيجامي، الاتهامات التي تضمنها التقرير الأخير الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في رواندا.



ووصف كاجامي - في مقابلة حصرية أجراها مع قناة (فرانس - 24)، في نشرتها باللغة الإنجليزية - الاتهامات التي تضمنها تقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2018 من وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وحقوق السجناء في رواندا بأنها اتهامات "سخيفة".



ومن المنتظر أن تذاع في وقت لاحق المقابلة الكاملة التي أجرتها قناة "فرانس - 24" مع الرئيس الرواندي.



