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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:59 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق بالقاهرة والجيزة، حيث تراوح سعر الدواجن البيضاء بين 28 و31 جنيهًا للكيلو، كما سجلت الدواجن البلدي 43 جنيهًا للكيلو لدى محلات البيع بالتجزئة، والدواجن الساسو بين 32 و33 جنيهًا، بينما سجل الكتكوت الأبيض سعرًا يتراوح بين 3.50 و7 جنيهات، حسبما أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر تراوح بين 26 و30 جنيهًا، وسجلت الأمهات البيضاء ما بين 21 و22 جنيهًا.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من البيض ما يقرب من 11 مليار بيضة سنويًا، كما يبلغ حجم إنتاج مصر من الثروة الداجنة 1.6 مليون طن سنويًا.

وكانت الأسعار، خلال الأسبوع الماضي، قد شهدت حالة من الارتفاع، خصوصًا مع زيادة الاستهلاك اليومي خلال شهر رمضان الماضي.

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