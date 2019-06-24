القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

مصر
الإثنين 24/يونيو/2019 - 10:44 م

محمد الباز: حجب 20 جائزة من جوائز "التشجيعية" كارثة قومية ويعني تجريف لمصر

محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2686027

انفعل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على الهواء، بسبب قرار المجلس الأعلى للثقافة، حجب أكثر من 20 جائزة من فروع جائزة الدولة التشجيعية التي تمنح للشباب لمن لا يتجاوز الـ 40 من عمره، في 32 فرعا ما بين الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية والقانونية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "هذه كارثة قومية، أن تعلن اللجان أن الأعمال التي قدمت لا ترقى للمستوى المطلوب، فهذا يشير إلى أن مصر يتم تجريفها من قوتها الناعمة".

ولفت الباز، إلى أن هناك أقاويل بوجود جدل بين أعضاء اللجان، جعلهم يستسهلوا ويحجبوا الجوائز، كما أشار إلى تصريح آخر بأن حجب الجوائز وفر لخزينة الدولة مليون و200 ألف جنيه.

وعقب: "تصريح غريب، هل مؤسسات الدولة همها أن توفر من الميزانيات حتى لو هدمت المعاني والقيم؟ فهل مصر ليس فيها باحثين شباب تحت 40 سنة لديهم أعمال تحصل على جائزة الدولة التشجيعية؟ بهذا الحجب وزارة الثقافة تشيع شباب مصر من الباحثين إلى مرقدهم".

وتساءل الباز، عن دور وزارة الثقافة ووزارة التعليم إذا كانت النتيجة النهائية أنه لا يوجد عمل يرقى لجائزة الدولة التشريعية في أفلام الأطفال ولا التأليف الموسيقى ولا المسرحي، ولا الأفلام الوثائقية.

 وأردف: "الدول تصرف دم قلبها على إبداعها، وثقافتها وشبابها، ويبدو أن لدينا مشكلة في لجان التقييم".

من بين الفروع التي تم حجبها في جائزة الدولة التشجيعية، علم الاجتماع، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، وعلم النفس، الإعلام، الآثار، الثقافة العلمية، التربية، ترجمة كتاب في أحد الأعمال الإبداعية، تحليل لغوي لنص أدبي، إخراج الفيلم الوثائقي الطويل، التأليف الموسيقى.

وقرر المجلس الأعلى للثقافة، تشكيل لجنة متخصصة لبحث أسباب ظاهرة حجب الجوائز ووضع آليات جديدة تتيح توسيع قاعدة المشاركة ووصول المسابقة إلى أكبر قطاع ممكن من الشباب.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

منذ يومين

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين

منذ 3 أيام

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين

منذ 3 أيام

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى

منذ 5 أيام

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

منذ اسبوع

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية

الآن

محمد الباز يحذر من 5 صفحات على "فيسبوك" تحرض ضد الدولة (فيديو)

بعد حجب 20 جائزة من "التشجيعية".. الباز يوجه رسالة للسيسي

15 صورة ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

"المستشارالساذج".. "كوشنر" يفكر بطريقة تجار سوق العبور لحل القضية الفلسطينية

ads
ads
الأكثر قراءة

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

ألبومات الصور

15 صورة ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

كواليس مباراة الجزائر وكنيا

في 100 صورة.. كواليس الفوز الصعب للمغرب على ناميبيا

رياضة

مدير المنتخب يبرئ نفسه من أزمة الرباعي المتهم بالتحرش

مدافع تونس رامي البدوي: لا نخشى المنافسين لكن نخاف من أنفسنا

ملك التورو يدعم أوغندا قبل مواجهة زيمبابوي في أمم أفريقيا

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

الرئيس نيوز

صورة الفتاة "المخدرة" بطلة واقعة الموتوسيكل

الأرصاد: موجة حارة من غد.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 40

"أبو شقة": صفحات تنصب على المواطنين باسمي في "فيسبوك"

"النواب" يخفض سن "تسوية المعاش" للمحامين إلى 25 سنة

إنتاج الغاز الطبيعي يرتفع إلى 4.1 مليون طن خلال أبريل

كشكول

اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا الجديدة لتربية رياضية بنين حلوان

"أهمية بكتريا البروبيوتيك" في مقاومة سرطان القولون.. رسالة دكتوراه بالمنوفية

"نجم": نسعى لتقديم منحة سفر للخارج لكل شباب أعضاء هيئة التدريس

"تعليم الجيزة" تعتمد رسميًا جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والنقل

دورات تدريبية لمعلمين "أسيوط" الأزهرية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

الأمصار

رئيس الوزراء الماليزى يصف قمة "الآسيان الـ34" بـ"الناجحة والمثمرة"

وزير الاتصالات الإسرائيلي يستقيل من منصبه

زلزال قوته 7.5 درجة يضرب تيمور الشرقية وأستراليا

تحطم مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" في ألمانيا ونجاة الطيارين

اتحاد الكرة: انطلاق دوري القسم الثاني في أكتوبر المقبل

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

"فيسبوك" يشكِّل مجلس رقابة للتصدي لخطابات الكراهية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

احذر.. أعراض تنذر بحساسية الطفل من المكسرات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎