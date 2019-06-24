القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الإثنين 24/يونيو/2019 - 10:42 م

محمد بن زايد يبحث مع بومبيو التطورات الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
dostor.org/2686022

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، في أبوظبي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الذي يزور البلاد حاليا ضمن جولة له في المنطقة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأميركي علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مجالات التعاون القائمة ومستوى التنسيق والعمل المشترك بينهما في مختلف الجوانب وسبل تنميتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تبادل ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأميركي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وخاصة التطورات الاخيرة التي تقوض أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدين أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها، بحسب وام.

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