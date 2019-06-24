إصابة شخص صدمته سيارة أعلى دائري المعادي

أصيب عامل، بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، صدمته سيارة ملاكي مسرعة، حال عبوره الطريق الدائري بالمعادي، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.



تلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة، تفيد وقوع حادث سير، بالطريق الدائري بالمعادي، وبالانتقال والفحص تبين إصابة المدعو "محمد.م"، 35 سنة، عامل، صدمته سيارة أثناء عبوره الجانب الآخر من الطريق.



وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

