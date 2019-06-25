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اقتصاد

تعرف على أسعار مبردات المياه فى الأسواق اليوم

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:42 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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رصدت "الدستور"، أسعار بعض أنواع مبردات المياه، اليوم الثلاثاء، بعد الزيادة المستمرة التي تشهدها الأسواق، خاصة مع زيادة الطلب عليها نتيجة ارتفاع دارجة الحرارة خلال فصل الصيف، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

1.399 جنيه، لموزع مياه قائم بذاته بتحميل من الأعلى من كولدير كلاسيكي B1.1 - أبيض وأسود
2.299 جنيه، لمبرد مياه ساخن وبارد بثلاجة وعجلات من كولدير BFW1.1، رمادي داكن.
2.599 جنيه، لمبرد مياه ساخن وبارد بثلاجة وعجلات من كولدير BFW2.1، فضي.
2.699 جنيه، ملوزع مياه قائم بذاته بتحميل من الأعلى بخزانة من وايت بوينت WPWD 1316CS - فضي.
‎ 2.199 جنيه، لموزع مياه قائم بذاته بتحميل من الأعلى من باناسونيك SDM-WD3128TG، 3 حنفيات - أسود وفضي.
3.199 جنيه، مبرد المياه من سبيد SP- 910 بارد وساخن- أبيض وأحمر وزجاج موزع للمياه 10 لتر - A-10B.

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