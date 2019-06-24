"وفا": حملة توقيعات على إعلان لإنهاء أزمة احتلال فلسطين على أساس حل الدولتين

وقعت مئات الشخصيات الفلسطينية والإسرائيلية على إعلان يدعو إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس حل الدولتين.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" مساء اليوم الاثنين، أن الإعلان يحث على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن رقم (242 و338 ومبادرة السلام العربية).



ويأتي التوقيع على هذا الإعلان بحسب الوكالة "ردًا على صفقة القرن الأمريكية التي رفضتها القيادة الفلسطينية وترفضها قطاعات وشخصيات ودعاة سلام إسرائيليين".



ويتزامن الإعلان مع بدء جلسات مؤتمر اقتصادي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين يوم غد الثلاثاء تحت شعار "السلام من أجل الازدهار".



ولم تورد الوكالة أسماء الموقعين على البيان أو صفتهم، لكنها نشرت النص الكامل له وينص "نحن إسرائيليين وفلسطينيين، نؤمن بأن التوصل الى اتفاق سياسي دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يستند الى مبدأ دولتين لشعبين، على أساس قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 ومبادرة السلام العربية".



وتظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم الاثنين في كل من رام الله وغزة ضد المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الإدارة الأمريكية غدا الاثنين في البحرين وتقاطعه السلطة الفلسطينية.