العهد اللبناني يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي

تأهل العهد اللبناني إلى نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تعادله سلبيا مع ضيفه الوحدات الأردني في إياب قبل النهائي الإثنين.



وجاء تأهل العهد للنهائي بعد فوزه 1-صفر خارج الديار على الوحدات في ذهاب قبل النهائي الأسبوع الماضي.



وسنحت فرصة للعهد للتسجيل منتصف الشوط الأول بعدما انطلق أحمد زريق بالكرة وسدد بيسراه من مدى بعيد لكن القائم رد محاولته.



ورد الوحدات عبر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى أخفق الحارس اللبناني مهدي خليل في التعامل معها فوصلت أمام سعيد مرجان لكنه سددها ضعيفة ليبعدها المدافع خليل خميس.



وفي الشوط الثاني كاد حمزة الدردور يفتتح التسجيل للوحدات بعد تمريرة من رجائي عايد في الدقيقة 53 لكن الدردور سدد بعيدا عن المرمى.



ومع استمرار ضغط الوحدات استبسل دفاع العهد ومن خلفه الحارس خليل ليحافظ على التعادل السلبي ويتأهل للنهائي بنتيجة 1-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



ويستضيف الجزيرة الأردني مباراة إياب قبل النهائي الأخرى أمام الجيش السوري في عمان غدا الثلاثاء.



ويطمح الجيش في تأكيد تفوقه على مستضيفه بعدما فاز 3-صفر في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.



ويتأهل بطل منطقة غرب آسيا مباشرة لخوض المباراة النهائية في البطولة ويواجه الفائز من نهائي المناطق.