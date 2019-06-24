أياكس يتعاقد مع مهاجم إشبيلية

أعلن نادي أياكس أمستردام تعاقده مع الهولندي كوينسي بروميس، مهاجم إشبيلية الإسباني، في عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة تنتهي في صيف عام 2023.



بروميس (27 عاما) انضم لإشبيلية الصيف الماضي قادما من سبارتاك موسكو الروسي، وكان عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق الأندلسي على مدار الموسم المنقضي.



وقال أياكس في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن الصفقة كلفت النادي 15.7 مليون يورو قد تصل إلى 17.2 ملايين يورو مع المتغيرات.



وجاء تعاقد أياكس مع اللاعب بناء على توصية من الهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق، الذي كان مدربا لبروميس في عام 2013 وقت وجودهما سويا في فريق إيجلز الهولندي.



ويعد بروميس، الذي شارك في 38 مباراة دولية مع منتخب هولندا، تدعيما جيدا لتشكيلة أياسك، بعدما نجح اللاعب في أن يساهم في 15 هدفا مع إشبيلية خلال 56 مباراة خاضها معه بكل المسابقات.



ويسعى أياكس للظهور بمستوى جيد خلال الموسم المقبل، على غرار ما فعله في الموسم المنصرم الذي توج فيه بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.