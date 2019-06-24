باريس سان جيرمان يحسم الصراع على ميلينكوفيتش لصالحه

يقترب الدولي الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش من باريس سان جيرمان الفرنسي، لتعويض الرحيل المحتمل لأدريان رابيو.



ميلينكوفيتش هدفًا لمانشستر سيتي ويوفنتوس، لكن يبدو أن العملاق الفرنسي سيحسم الصفقة لصالحه بعد موافقة اللاعب.



وحسب ما أفادت صحيفة "كالشيو ميركاتو" من مصادر صربية قريبه للاعب، بأن عقد اللاعب سيكون خمس سنوات، مقابل 6 مليون يورو في الموسم الواحد.



وأشارت الصحيفة إلى أن لاتسيو توصل لاتفاق مع إنتر ولكن لم يتم الإعلان الرسمي بعد، كما أن اللاعب أبدى موافقته للمدير الرياضي ليوناردو.



وأكدت الصحيفة بأن الصفقة ستغلق مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مكافآت، لكن لوتيتو لايزال مصرًا على رفع السعر.