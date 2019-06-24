مانشستر يونايتد يجتمع مع كريستال بالاس لحسم صفقة بيساكا

كشفت إحدى الصحف الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد، لم يفقد آماله تجاه إمكانية حسم صفقة تعاقده مع لاعب فريق كريستال بالاس "آرون وان بيساكا" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



ويتواجد اللاعب الإنجليزي ضمن أبرز الأهداف الصيفية لدى الشياطين الحمر.



وقدم مانشستر يونايتد عرضًا أوليًا لضم "بيساكا" مقابل 50 مليون جنيه إسترليني ولكن إدارة كريستال بالاس رفضت ذلك العرض.



وأشارت تقارير سابقة إلى أن كريستال بالاس يرغب في الحصول على 70 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع "بيساكا" لمانشستر يونايتد.



وحسب صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد مازال راغبًا بقوة في ضم "بيساكا" هذا الصيف.



وأفادت أن مسئولي مانشستر يونايتد ألتقوا مع نظرائهم في كريستال بالاس اليوم من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف.