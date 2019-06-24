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الثقافة
الإثنين 24/يونيو/2019 - 10:30 م

"الموهوبون.. الكنز المفقود".. ندوة بثقافة كفر الشيخ

الموهوبون.. الكنز
ايهاب مصطفى
dostor.org/2685995

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تكريم الطلاب المتفوقين بمواقع فرع ثقافة كفر الشيخ، حيث كرم بيت ثقافة مطوبس أوائل الشهادتين الابتدائية الاعدادية إلى جانب عقد محاضرة بعنوان "الموهوبون.. الكنز المفقود" ألقاها عبد العزيز جوده وكيل الادارة التعليمية بمطوبس.

تحدث جودة عن التفوق وأسبابه وقال أن التعاون والاجتهاد والمشاركة والثقة بالنفس وتنظيم الوقت والتخطيط وتقسيم الجدول لفترات من أهم أسباب النجاح، كما كرم قصر ثقافة برج البرلس والمركز الثقافي بكفر الشيخ أوائل الشهادة الاعدادية، بجانب عقد ندوة بعنوان "كيف ننمى موهبتنا خلال أجازة الصيف" بحضور الطلاب وأسرهم والقيادات التعليمية.

استمرت الورش الفنية ضمن مبادرة "يلا نرسم" بورشة رسم وتلوين بقصرى ثقافة دسوق وبرج البرلس وبيتى ثقافة مطوبس وشباس الشهداء، بينما، نفذ بيت ثقافة بلطيم بمجمع مدارس قرية الحماد ورشة تدوير لخامات البيئة وورشة تشكيل بعجينة الصلصال والسيراميك.

"الموهوبون.. الكنز المفقود".. ندوة بثقافة كفر الشيخ
"الموهوبون.. الكنز المفقود".. ندوة بثقافة كفر الشيخ
"الموهوبون.. الكنز المفقود".. ندوة بثقافة كفر الشيخ
"الموهوبون.. الكنز المفقود".. ندوة بثقافة كفر الشيخ
"الموهوبون.. الكنز المفقود".. ندوة بثقافة كفر الشيخ
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