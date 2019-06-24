باريس سان جيرمان يتفوق على قطبي الليجا ويقترب من أولى صفقاته الصيفية

يقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الإعلان عن أولى صفقاته في سوق الانتقالات الصيفي، خلال الساعات المُقبلة.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النادي الباريسي قد توصل إلى اتفاق مع اللاعب الدولي الإسباني "بابلو سارابيا" مهاجم فريق إشبيلية، لينضم لبطل الدوري الفرنسي.



وأوضحت الصحيفة، أنّ المهاجم صاحب الـ"27" عامًا، سيكلف خزائن النادي الباريسي 20 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي بعقده.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ "مونشي" المدير الرياضي للنادي، و"جولين لوبيتيجي" المدير الفني، حاولوا إقناع "سارابيا" برفض باريس سان جيرمان والبقاء في الـ"بيزخوان"، ولكنه رفض.



وقالت الصحيفة أنّ إشبيلية تلقى عروض مختلفة من أكثر من نادٍ في الدوري الإسباني، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد؛ لكن "سارابيا" فضل عرض النادي الباريسي.



ومن جانبها أكدت صحيفة "لو باريزيان" أنّ النادي الباريسي حسم الصفقة بالفعل، وسيتم الإعلان عنها، بعد أنّ يجتاز لاعب ريال مدريد السابق الفحص الطبي.



"سارابيا" خاض في الموسم المنصرم 52 مباراة مع النادي الأندلسي في مختلف المسابقات، وأحرز 23 هدفًا، وقدم 17 تمريرة حاسمة.

