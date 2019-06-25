أسعار السيارات المستعملة اليوم

ترصد "الدستور" أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية، خلال الشهر الجاري، وذلك عقب التخفيضات الأخيرة المتزامنة مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.



وسجلت أسعار السيارة كيا ريو 2014، 190.000 جنيه، وسجل سعر السيارة فيات بونتو 2019، 210.000 جنيه، وسجل سعر السيارة مرسيدس 2013 B200، 350.000 جنيه، وسجل سعر السيارة هيونداي إلنترا 2008، 165.000، وسجل سعر السيارة كيا مارينز 2013، 320.000 جنيه، وسجلت سعر السيارة فيات "128" 1988 17.000 جنيه، وسجل سعر السيارة هوندا سيفيك 2009، 215.000 جنيه.



وسجلت سيارة فيات أونو 1991 استعمال مبلغ 43.500 جنيه، وسجل سعر السيارة فولكس فاجن إيوس 2007، 260.000 جنيه، وسجل سعر السيارة مرسيدس 2015 ( "200" C L A ) 270.000 جنيه.