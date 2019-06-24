علاء أبو القاسم يتوج بذهبية إفريقيا في سلاح الشيش

حقق علاء بو القاسم بطل مصر الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لسلاح الشيش في مالي، بعد أداء رائع بعد فوزه في المباراة النهائية على زميله محمد حمزة بنتيجة 1511..



واستطاع "أبو القاسم" في الفوز على علي أبطال غانا والمغرب والكونغو وتوجو ومالي بالأدوار التمهيدية، وفي دور الـ16 فاز علي بطل أنجولا مانويل دا روزا 152 وهزم بطل الجزائر سليم هاروى في دور الـ8 بنتيجة 154 وفي دور النصف نهائي تفوق على بطل تونس محمد أيوب 1511.



وأعرب اللاعب على سعادته بهذه الميدالية، مؤكدا أن الفوز ببطولة إفريقيا ستكون داعما له في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

