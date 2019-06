"واكوم" تطلق أقلاما ذكية لحواسيب "ويندوز 10"

أماطت شركة "واكوم" اليابانية اللثام عن قلمين ذكيين حديثين ومتطورين أطلقت عليهما اسم Bamboo Ink وBamboo Ink Plus مخصصين للعمل على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام "ويندوز 10".



وتسعى الشركة اليابانية من خلال هذين القلمين إلى تلبية متطلبات المستخدمين الذين يرغبون بالعمل وفق نظام ويندوز ink.



وزودت الشركة القلم Bamboo Ink بريشة كتابة حساسة للضغط بمستوى يصل إلى 4096 ضغطة لتساعد المستخدمين على الكتابة وإضافة التعليقات على المستندات بخط اليد.



وأتاحت "واكوم" لمستخدمي هذا القلم الفرصة لاختيار نوع الخط، حيث وفرت له 3 ريشات، ناعمة، متوسطة، وصلبة.



في حين جاء القلم Bamboo Ink Plus مناسبا للأشخاص الراغبين في الحصول على تصميم متطور، وزود بميزة التعرف على الميل، ليكون مناسبا للاستعمال الدقيق.



وقامت شركة “واكوم” بتزويد القلمين ببطارية مدمجة يمكن للمستخدم شحنها من خلال منفذ USB.



يذكر أن "واكوم" ستطلق قلم Bamboo Ink بسعر 80 دولارا أميركيا، في حين سيصل سعر قلم Bamboo Ink Plus إلى 100 دولار أميركي.