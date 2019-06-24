مقتل وإصابة 71 شخصًا جراء انفجار مستودع أسلحة جنوبي كازاخستان

لقي شخص مصرعه وأصيب 70 آخرون جراء انفجار مستودع أسلحة وذخائر جنوبي كازاخستان.



وقال رئيس المركز الوطني لطب الطوارئ في كازاخستان بيرجان أوسبانوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - إن: "23 شخصًا من المصابين تلقوا المساعدة الطبية في مكان الانفجار، فيما نقل 48 آخرون إلى العيادات في شيمكنت وأورد أباسي، كما تم نقل 15 من المصابين بينهم طفلان إلى المستشفى".



وأشار أوسبانوف إلى أنه تم حتى الآن، فتح 15 مركزًا للإجلاء في كليات ومدارس مدينة شيمكنت، وتعمل هناك 28 مجموعة من فرق الإسعاف، لافتًا إلى وجود 3 طائرات طبية، في حالة استعداد للتوجه في أي لحظة إلى منطقة الانفجار.



وأوضح أن حالة الجرحى الموجودين في المستشفى، مستقرة ولا يوجد ما يهدد حياتهم.



من جانبه، أفاد رئيس مقاطعة تركستان في كازاخستان، أومرزاك شوكييف، بمقتل شخص واحد بسبب سقوط قذيفة على سيارته.



ووقعت سلسلة انفجارات في وقت سابق اليوم داخل مستودعات للذخيرة تابعة للفرقة العسكرية رقم 44856 المرابطة في مدينة آريس بمقاطعة تركستان في كازاخستان، وتم إعلان حالة الطوارئ هناك وباشرت السلطات إجلاء السكان المقيمين في منطقة الانفجار.