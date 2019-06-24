"تويتر" تلغي ميزة الإشارة للموقع الجغرافي

أغلت شركة "تويتر" ميزة الإشارة إلى الموقع الجغرافي التي يستخدمها الأشخاص خلال كتابة التغريدة، في إطار سعيها للحفاظ على شعبية موقعها.



وقالت "تويتر" إنها ألغت هذه الميزة لعدم استخدامها من العديد من المستخدمين، ولكي يصبح استخدام التطبيق أسهل.



وأكدت الشركة، أن المستخدمين سيكونوا قادرين على الإشارة إلى الموقع الجغرافي في حال أرادوا ذلك، على الرغم من إلغاء الميزة، من خلال نشرهم تغريدات لصور التقطوها بنظام الكاميرا المحدث في التطبيق.



كما يمكن للمستخدم إلغاء الإشارة إلى الموقع خلال نشر الصورة، وذلك من خلال الذهاب إلى قائمة Setting and Privacy، واختيار Privacy and safty، ومن ثم اختيار Precise Location، ليختار إلغاء الميزة أو إخفاءها.