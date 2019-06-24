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الإثنين 24/يونيو/2019 - 10:19 م

إيران ترفض الحوار مع أمريكا في ظل العقوبات الجديدة

مندوب إيران لدى الأمم
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت رواندي
محمد عمر
dostor.org/2685971

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت رواندي، رفض طهران الحوار مع الولايات المتحدة في ظل التهديد والعقوبات الجديدة على بلاده التي تظهر عدم احترام واشنطن للقانون الدولي.

وشدد "رواندي" على أن العقوبات الجديدة لا تشجع على الحوار، داعيًا الأمين العام لمنظمة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعب دور في جمع الأطراف المعنية بالأزمة من أجل حوار حقيقي.

وأضاف المندوب الإيراني" كيف يمكن أن يكون الحوار مع شخص يفرض عقوبات على إيران؟".

وشدد المندوب الإيراني، على أن الحوار يخضع لقواعد ولا يمكن الحوار مع من يهدد ويستفز إيران، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة لقيادة المنظمة الأممية أيّ حوارات مع الدول الإقليمية.

وأكد المندوب الإيراني أن طهران تريد الحوار لكن عبر الأمم المتحدة وحدها كما طلبت من مجلس الأمن الدولي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق الإثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى جانب وزير الخارجية جواد ظريف وقادة بالقوات البحرية وقوات الحرس الثوري وتجميد مليارات الدولارات.

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