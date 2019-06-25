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اقتصاد

أسعار القطن اليوم.. "جيزة 86" بـ2794 جنيهًا للقنطار

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:55 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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استقر أسعار القطن المصرى، اليوم الثلاثاء، حيث سجل صنف "جيزة 86" نحو 2794 جنيهًا للقنطار، فيما سجل صنف "جيزة 94" نحو 2580 جنيهًا للقنطار، فيما سجل صنف "جيزة 95" نحو 2464 جنيهًا للقنطار.

ووفقًا للأسعار العالمية للقطن المصري، فإن صنف "87" من محصول العام الماضي سجل 3337 جنيهًا.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص خطة طموحة من أجل تطوير محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج المملوكة لها.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة للوزارة قطاع الأعمال، إن مصر تحتاج إلى زيادة المساحة المنزرعة لديها من القطن، من أجل توفير احتياجات المصانع والمحالج عقب التطوير.

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