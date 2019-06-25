أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ64.21 للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن كانت بلغت مكاسب برنت الأسبوع الماضي نحو 5%، وقفز الخام الأمريكي نحو 10%.



وتراجعت أسعار النفط لخام القياس العالمي برنت إلى 64.21 دولار، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 57.86 دولار للبرميل.



وكانت أسعار النفط حققت مكاسب كبيرة، خلال الأسبوع الماضي؛ نتيجة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، إذ من المنتظر أن تعلن واشنطن عقوبات جديدة على إيران.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بلاده لم تعد بحاجة للتواجد في منطقة الخليج قائلًا: "أصبحنا أكبر منتتج للخام في العالم".



وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول السابق لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى انخفاض فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة.