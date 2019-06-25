الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
adsads

اقتصاد

أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ64.21 للبرميل

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:56 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن كانت بلغت مكاسب برنت الأسبوع الماضي نحو 5%، وقفز الخام الأمريكي نحو 10%.

وتراجعت أسعار النفط لخام القياس العالمي برنت إلى 64.21 دولار، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 57.86 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط حققت مكاسب كبيرة، خلال الأسبوع الماضي؛ نتيجة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، إذ من المنتظر أن تعلن واشنطن عقوبات جديدة على إيران.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بلاده لم تعد بحاجة للتواجد في منطقة الخليج قائلًا: "أصبحنا أكبر منتتج للخام في العالم".

وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول السابق لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى انخفاض فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

دبلوماسى أمريكى: لا يمكننا منع هجمات إيران.. وواشنطن قد تتفاوض معها

منذ حوالي 5 ساعات

مدير المنتخب يبرئ نفسه من أزمة الرباعي المتهم بالتحرش

منذ حوالي 16 ساعة

"الفنانة التقيلة".. رواد السوشيال ميديا يلقنون ميريام فارس درسًا قاسيًا رغم اعتذارها

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

ads

الصور

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

image description

صور ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

image description

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

ads

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

أهم الأخبار

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية

رياضة

نوريتش سيتي يتعاقد مع المهاجم السويسري درميتش

أمم إفريقيا 2019: أنجولا تباغت تونس ومالى تستعرض أمام موريتانيا

مالي تقسو على موريتانيا الوافد الجديد بكأس الأمم الافريقية

الفتح السعودي يتعاقد مع محمد ناجي

منوعات

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب

اختبار صاروخ "أنجارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

"فيسبوك" يشكِّل مجلس رقابة للتصدي لخطابات الكراهية

انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا على مواقع التواصل

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

احذر.. أعراض تنذر بحساسية الطفل من المكسرات

للوقاية من السرطان.. 6 فوائد مذهلة للفلفل الحلو

احذر.. تغير لون الأظافر ينذر بسرطان الجلد

6 أدلة على أضرار السيجارة الإلكترونية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك