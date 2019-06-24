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الإثنين 24/يونيو/2019 - 10:05 م

"90 دقيقة" يطلق مبادرة لفتح حوار ثقافي بالتنسيق مع "أخبار الأدب"

محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2685950

أطلق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مبادرة بالتنسيق مع الكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة أخبار الأدب، لفتح حوار ثقافي، عبر المجلة وبرنامج "90 دقيقة".

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "فلتبدأ 90 دقيقة وأخبار الأدب، بالخطوة الأولى في الحوار الثقافي، مع الكتاب والمثقفين، والمهتمين بالشأن العام، لعلنا نجد من يلتفت للحوار، ولأن الثقافة هي القاطرة الأساسية لقيادة الدولة نحو التنمية".

وجاءت المبادرة على خلفية قرار المجلس الأعلى للثقافة، حجب أكثر من 20 جائزة من فروع جائزة الدولة التشجيعية التي تمنح للشباب لمن لا يتجاوز الـ 40 من عمره، في 32 فرعا ما بين الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية والقانونية، وهو ما اعتبره الدكتور محمد الباز، مؤشر خطر يصور وكأن الدولة بلا مبدعين.

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