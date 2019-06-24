6 معلومات عن تحالف "برنامج الحارس" العسكري لمواجهة إيران

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأميركية، اليوم، عن بناء واشنطن تحالف عسكري جديد مع بعض دول منطقة الشرق الأوسط تحت اسم "برنامج الحارس"، ضمن جهودها لمواجهة الأنشطة الإيرانية في المنطقة.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول التحالف الجديد كالتالي:



- سيعتمد التحالف بشكل أساسي على التعاون على مستوى القوات البحرية، فمن المخطط أن يضم "برنامج الحارس" سفنا حربية متنوعة القدرات الحربية مزودة بكاميرات ومناظير وسوف يشارك كل الأعضاء في التحالف بعدد من السفن والفرقطات البحرية.



- سيضم التحالف بالأساس كل الدول التي تريد المشاركة في مراقبة أنشطة إيران بممرات الملاحة الدولية خاصة الاستراتيجية، وذلك عقب تكرار حوادث الاعتداء على السفن التجارية وناقلات النفط مثل الاعتداء على 4 سفن قبالة سواحل الإمارات، واستهداف ناقلتي نفط قبالة وساحل عمان.



- ستقدم الدول الأعضاء بالتحالف مساهمات مالية ومعدات للتحالف لحماية جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها للحفاظ على حرية التجارة والملاحة بالمياه والممرات الدولية.



- لم تعلن الولايات المتحدة حتى الآن عن أعضاء التحالف وحجم مساهماتهم، إلا أن الإعلان جاء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم إلى السعودية والإمارات.



- لم تعلن أي دولة حتى الآن عن انضمامها للتحالف الجديد تحت قيادة الولايات المتحدة، رغم مطالبة بعض الدول بالتوحد لمواجهة الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط.



- دعت الولايات المتحدة إلى هذا التحالف عقب إسقاط إيران طائرة بدون طيار أمريكية قرب المياه الدولية وتبلغ تكلفتها أكثر من 200 مليون دولار، وقبل ذلك الاعتداء على السفن التجارية في المياه الدولية.