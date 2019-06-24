محمد الباز يحذر من 5 صفحات على "فيسبوك" تحرض ضد الدولة (فيديو)

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من عدد من الصفحات المارقة على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تقوم بنوع من التحريض على الدولة.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن هذه الصفحات لها اهتمامات مختلفة، لكنها تدس السم في العسل، وظهر انحيازها جليًا لجماعة الإخوان الإرهابية، وقت وفاة محمد مرسي، وهذه الصفحات منها: "التويتة الفشيخة"، يتابعها 3 ملايين وتدعي أنها كوميدية ولا انتماء سياسي لها، لكن بين منشوراتها انحياز واضح لجماعة الإخوان.

ولفت إلى أن من بين الصفحات أيضًا صفحة "الكومنت الفصيل"، يتابعها 5 ملايين، تنشر بعض المواقف الساخرة، لكن كثير منها سخرية من الدولة ورموزها والحكومة وفي الوقت ذاته تدعم الإخوان.

من بين الصفحات أيضًا صفحة "تمت الترجمة"، يتابعها مليونين ونصف المليون، وتسخر من سياسة الدولة، وصفحة "رجال قانون مصر"، تنشر صورا مسيئة وصورا مفبركة عن الشرطة، وصفحة "حكمة اليوم" يتابعها 4 ملايين، تنشر حكم وآيات من القرآن، وبينها منشورات تحريضية.

وأكد الباز، أنه لا يستهدف الصفحات لذاتها، ولكنها تحرض على الدولة، وهذه ليست حرية رأي.