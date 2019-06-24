بعد حجب 20 جائزة من "التشجيعية".. الباز يوجه رسالة للسيسي

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حجب المجلس الأعلى للثقافة، أكثر من 20 جائزة من فروع جائزة الدولة التشجيعية التي تمنح للشباب لمن لا يتجاوز الـ 40 من عمره، في 32 فرعا ما بين الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصادية والقانونية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الدول تنفق الكثير من الأموال على إبداعها، وشبابها، مشيرًا إلى أن حجب الجوائز رسالة سلبية بأنه لا يوجد مبدعين وباحثين.

ووجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "نريد مشروعًا ثقافيًا بنفس الآليات التي يتم بها الاهتمام بالمشروعات الإنشائية والطرق والمدن الكبيرة، فالثقافة جزء مهم في استراتيجية بناء الإنسان، ونحن نراهن على قوتنا النعمة".