"المستشارالساذج".. "كوشنر" يفكر بطريقة تجار سوق العبور لحل القضية الفلسطينية

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على الشق الاقتصادي لصفقة القرن، والذي أعلنته أمريكا، بإنشاء 179 مشروعا في 4 دول فلسطين ولبنان ومصر والأردن بقيمة 50 مليار دولار لتحقيق التنمية ونشر السلام، من أجل حل القضية الفلسطينية، قائلا: "يبدو أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وراعي هذه الصفقة، شخص ساذج للغاية".

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه الطريقة التي يتعامل بها دونالد ترامب، ومن ثم مستشاره كوشنر، تشبه طريقة تجار سوق العبور، مشيرا إلى أنه لو كانت أزمة القضية الفلسطينية أزمة اقتصادية لتم حلها منذ زمن بعيد، ولكنها أعقد من ذلك، فالقضية الفلسطينية لها رمزية كبيرة لدى العرب، خاصة بعد اغتصاب الأرض وانتهاك المسجد الأقصى، فضلًا عن الدماء التي سالت فيها، فلا يمكن أن يكون المال والتنمية هي الحل لهذه القضية.