اعتقال 5 أشخاص لتورطهم بقتل شاب مسلم‎ في الهند

أعتقلت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، 5 أشخاص في قضية مقتل شاب مسلم، الأسبوع الماضي، على يد مجموعة هندوس، في ولاية جهارخاند شرقي البلاد.



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، فإن الشاب تبريز أنصاري(24 عامًا) فارق الحياة بعد أيام من تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة هندوس بدعوى أنه سرق دراجة نارية.



وأظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي في الهند عملية الاعتداء على الشاب المسلم، وإجبار المهاجمين له بأن يردد شعارات تمدح آلهة الهندوس.



وفي تصريح صحفي، أوضحت زوجته شاهيستا بارفيين أن ”أنصاري بقي مربوطًا ومعلقًا على عمود كهرباء طوال الليل، ثم سلم للشرطة واعتقل هناك بتهمة السرقة“.



وأضافت: ”نقل إلى المستشفى بعد أربعة أيام، وتعرض للضرب بعد رفضه ترديد شعارات تمدح آلهة الهندوس“.



وأكدت بارفيين أن زوجها ”ضُرب دون رحمة لأنه مسلم“.



من جانبها، أفادت قناة ”NDTV“ التلفزيونية أن أسرة أنصاري طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في وفاته، بمن فيهم الشرطة والأطباء.