يوسف المساكني أول لاعب تونسي يسجل في 4 نسخ من كأس الأمم الأفريقية

حقق يوسف المساكني إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم التونسية، حيث بات أول لاعب تونسي يسجل في أربع نسخ من بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وجاء ذلك بعد أن سجل المساكني هدف التقدم للمنتخب التونسي في شباك نظيره الأنجولي من ضربة جزاء في الدقيقة 34 من أولى مباريات الفريقين بكأس أفريقيا 2019 المقامة في مصر، وذلك قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل 1 1 على ملعب السويس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.



وسبق ليوسف المساكني أن سجل لمنتخب بلاده في البطولة الأفريقية في نسخ 2012 و2013 و2017.



وعاد المساكني للمشاركة مع منتخب تونس، بعدما حرمته الإصابة من المشاركة مع الفريق في كأس العالم 2017 بروسيا.