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الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:08 م

تقرير: إنتر ميلان يطارد داني ألفيس بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

البرازيلي داني ألفيس
البرازيلي داني ألفيس
dostor.org/2685856

قالت تقارير صحفية إن نادي إنتر ميلان الإيطالي يدرس التعاقد مع الظهير البرازيلي داني ألفيس، الذي رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية إلى أن نادي إنتر ميلان من بين الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب السابق لأندية باريس سان جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس وإشبيلية.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الإثنين: ”يريد أنطونيو كونتي، المدرب الجديد لإنتر ميلان، ضم ألفيس إلى الفريق، في ظل خطة اللعب التي يريد تطبيقها مع النيراتزوري، وهي 352، التي يمكن أن يلعب ألفيس دورًا بارزًا فيها، كونه يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية، إضافة إلى خبرته الواسعة في الملاعب الأوروبية“.

وأصبح ألفيس، البالغ من العمر 36 عامًا لاعبًا حرًا، ولن يكلّف أي نادٍ سوى مقابل عقده السنوي فقط.

ولعب داني ألفيس، 32 مباراة هذا الموسم، وأحرز خلالها 3 أهداف وصنع 8 أخرى.

ويرغب نادي إنتر ميلان في ضم اللاعب النمساوي الدولي فالانتينو لازارو، لاعب وسط نادي هيرتا برلين الألماني، الذي يجيد في مركزي الظهير ولاعب الوسط الأيمن، إلا أنه يواجه منافسة شديدة من ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، إضافة إلى بعض الأندية الصينية، إلا أن أولوية اللاعب هي الاستمرار في أوروبا.

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