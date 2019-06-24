غدا.. التخطيط تُطلق فعاليات يوم الخدمة المدنية

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا الثلاثاء، فعاليات يوم الخدمة المدنية تحت عنوان "الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل"، في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أنه من المقرر أن تفتتح وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فعاليات اليوم وذلك بحضور عدد من القيادات الإعلامية وممثلي مؤسسات الدولة.



وأكدت الدور المهم الذي يقوم به العاملون في النهوض بالجهاز الاداري للدولة بتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلي جهاز كفء لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.



وتتناول جلسات يوم الخدمة المدنية مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتي تتناول الحديث حول خطة الاصلاح الإداري ومحاورها متمثلة في محور الإصلاح التشريعي، ومحور التطوير المؤسسي، ومحور التدريب وبناء القدرات ومحوري بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة، كما تتناول جلسته الختامية نقاش مفتوح حول مستقبل الإصلاح الإداري في مصر.

