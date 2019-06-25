فى خدمتك.. كيف تحصل على رعاية لمرضى الحالات الحرجة؟

أحيانا تضعنا الظروف فى أكبر مشكلة قد نتعرض لها، وهي إيجاد رعاية صحية لمريض فى حالة حرجة، ووقتها لا نعرف ماذا نفعل ونبدأ فى الذهاب إلى المستشفيات للسؤال عن سرير متاح في الرعاية، مع أن الحل في رقم ١٣٧ التى حددته الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وقطاع الخدمات الإسعافية، بوزارة الصحة والسكان.



وهناك مجموعة من التعليمات التى يجب اتباعها للتعامل مع غرفة الطوارئ المركزية عند اللجوء إليها بالمرضى والحالات الحرجة، وهي:



1- يتم ابلاغ غرفة الطوارئ 137 وهى خدمة مجانية لتنسيق إتاحة الآتى:

• أسرة العناية المركزة الخالية.

• أسرة حضانات الخالية.

• أسرة الحروق والسموم الخالية.

• تنسيق توفير أكياس الدم ومشتاقاته.



توفير تنسيق الخدمات الطبية العاجلة الأخرى مثل السموم وغسيل الكلى الطارئ وخلافه، وذلك من خلال النظام الإلكترونى أو من خلال الاتصال المباشر أو من خلال الفاكس.



2-فى حالة الاتصال لطلب تنسيق بالعناية المركزة يرجى الآتى:

• يكون البلاغ من خلال طبيب الطوارئ بالمستشفى مع تسجيل اسم الطبيب وتليفون الطوارئ.

• مسئولية تنسيق سرير للمريض هى مسئولية طبيب الطوارئ بالمستشفى وليست أهل المريض، ويتم تقديم الخدمة اللازمة للمريض بقسم الطوارئ بحجرة الإنعاش أو الملاحظة لحين تنسيق سرير له من خلال رقم 137 المجانى.

• فى حالة عدم إمكانية توفير سرير للمريض يستمر علاجه فى قسم الطوارئ داخل حجرة الإنعاش أو حجرة الملاحظة.

• فى حالة توفير سرير للمريض يتم الاتصال بالإسعاف من خلال رقم 137 وتوجيه سيارة الإسعاف لنقل المريض إلى المكان الذى تم توفيره وبدون رسوم حيث إنه فى الحالة الطارئة وفى حالة مصاحبة طبيب للحالة تلتزم سيارة الإسعاف بإعادة الطبيب للمستشفى بعد انتهاء الخدمة.



3-فى الحالات الطارئة 137 غير منوط بتنسيق تحويل الحالات العادية غير الطارئة ويتم تنسيق ذلك من خلال الغرف المركزية بكل مديرية أو الغرف الإقليمية أو بين المستشفيات مباشرة.