القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

لايف ستايل
الإثنين 24/يونيو/2019 - 08:52 م

بيتى وأنا حرة فيه.. دراسة: النساء يحتللن أغلب مساحات المنازل لوضع متعلقاتهن

بيتى وأنا حرة فيه..
هالة أمين
dostor.org/2685831

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة Anglian Home Improvement، المتخصصة فى صناعة الأثاث بالمملكة المتحدة، عن أن النساء يسيطرن على أغلب مساحات المنازل لتخزين احتياجاتهن، فيما يحظى الرجال بمساحة ضئيلة يضعون فيها ملابسهم ومتعلقاتهم.
وقالت الدراسة إن الأسر التى تمتلك منازل كبيرة يلجأ الرجال فيها لتخزين أشيائهم فى فناء وحدائق البيوت لأن زوجاتهم يشغلن ثلثى المساحة داخل المنزل.
وفقًا للدراسة، تسمح المرأة للرجل بـ٣ أدراج فقط وثلث دولاب الملابس لوضع ثيابه، وتمنحه رفًا من بين كل ١٠ أرفف لوضع متعلقاته، لذلك يقع الرجال فى أزمات كبيرة بسبب عدم قدرتهم على الاحتفاظ بأشيائهم، وهى أمور تتسبب فى أزمات فى العلاقات بين الطرفين.
وذكرت الدراسة أن ٢٨٪ من الرجال يصابون بالسأم والضيق بسبب مقدار الأشياء التى تمتلكها المرأة وتخزنها داخل المنازل، فى حين تبرر الأنثى سيطرتها على المساحات بأنها تحاول بقدر الإمكان تجنب الفوضى التى يحدثها أزواجهن.
وقالت إن الفوضى التى يحدثها الرجال تؤثر على علاقاتهم بزوجاتهم، حيث اعترفت ٦٪ من النساء بأنهن تركن أزواجهن بسبب فوضويتهم، فيما تمنى ٨٨٪ منهن أن يكون الرجال أكثر تنظيمًا.
وكشفت عن أن واحدة من بين كل ٥ نساء ألقت سرًا الملابس الخاصة بزوجها لأنها زائدة عن مساحة التخزين التى تسيطر على أغلبها، كما أن ١٦٪ منهن تخلصن من ممتلكات رجالهن لأن وجودها يزعجهن.
وقال متحدث باسم الشركة البريطانية، التى أجرت الدراسة، إنه «ربما حان الوقت للوقوف أمام تلك المشكلة لأننا جميعًا سئمنا، فالنساء دائمًا ما يفزنّ فى معاركهن مع أزواجهن حول مساحات التخزين فى المنازل».
وأضاف أن متعلقات النساء تصل إلى ضعف ما يمتلكه شركاؤهن، وتشغل فى كل الأحوال مساحات أكبر بكثير من المساحة التى يشغلها الرجال، ما يجبر أزواجهن أو أصدقائهن على تخزين أغراضهم فى أماكن خلفية بالمنازل.
وأجرت الشركة دراستها على نحو ألفين من الأزواج، واعترف ٨٠٪ منهم بشعورهم بالضيق من سيطرة نسائهم على أغلب مساحات المنازل.
وقال «نيك»، ٣٣ عامًا، من بريستول، واحد ممن خضعوا للدراسة: «أنا أمتلك ٣ خزن لوضخ ملابسى، أما زوجتى فتمتلك ١١ خزنة، فهى تسيطر على ٣ أضعاف مساحتى»، مضيفًا: «خزانة ملابسنا تشتمل على بعض الأشياء الغريبة التى نحتفظ بها للمستقبل، وذات مرة وضعت فى أحد الأدراج بعض الملابس الرياضية التى أريد الاحتفاظ بها، وعندما خرجت إلى الجيم وعدت لم أجد إلا قفازًا واحدًا للعبة الملاكمة، وتم التخلص من باقى المحتويات».
وقال ديجبى تايلور، المتزوج حديثًا وعمره ٢٣ عامًا: «يجب أن أبقى كل ملابسى فى غرفة الاحتياط بسبب عدم وجود مساحة فى غرفة نومنا، لأن ملابس زوجتى تشغل كل المساحة، ولديها خزانة ضخمة فقط لها وحدها».
وأوضح ساريت سيلا، المتخصص فى مجال الترتيب، أنه «قد تختلف عادات التسوق لدى النساء عن عادات الرجال، وبالتالى قد تحتاج المرأة إلى مساحة أكبر»، مضيفًا أن «الحب يجب أن تتم ترجمته بأن يمنح الطرفان بعضهما المساحات المناسبة لكل منهما، وأن يكونا متفهمين لاحتياجات بعضهما».
وأضاف «سيلا»: «إن الأزمة يجب ألا توضع داخل إطار سيطرة المرأة على الرجل فى المنزل، كما يقول البعض، لكن القصة تتعلق بتفهم كل طرف طبيعة الآخر وشخصيته»، مواصلًا: «المرأة تزعم كل صباح أنها لا تملك ما ترتديه، لذلك تكثر من عمليات التسوق، وينتج عن ذلك امتلاك المرأة الكثير من المقتنيات والملابس، ما يمنحها مساحة أكبر لتخزين أشيائها».
وحلل تلك الظاهرة بأن التسوق لدى المرأة ليس نابعًا من الاحتياج إنما من المزاج، مردفًا: «لا تستند إلى الحاجة لكنها فى الغالب تستجيب لمزاجها ورغبتها فى تنويع ثيابها، وهى أشياء ترى المرأة أنها تمنحها الاستقلال والاكتفاء الذاتى».
ولفت إلى أن ثقافة المرأة فى تغير مستمر، حيث أصبحت تقبل على العمل والاستقلال والكسب للإنفاق على احتياجاتها من ملبس ومأكل ومشرب ومقتنيات، وهى أشياء أصبحت لا تستغنى عنها، وتحتاج لمساحات أكبر لتخزينها والحفاظ عليها.
وأشار إلى أن الرجال لا يدخلون فى منافسات مع النساء للسيطرة على المساحات، لكنهم يرتضون بوضع أشيائهم ومتعلقاتهم فى أبسط وأصغر مساحة للتخزين.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها

منذ أقل من شهر

تحيا «السنجلة».. 10 أسباب تدفع المرأة للانفصال عن شريكها

منذ شهرين

ملكات جمال العرب: الشهرة تبدأ من مصر.. ونستعد للسينما

منذ أكثر من شهرين

وحى ع الاستيدج.. من أين يأتى مصممو الأزياء بأفكارهم؟

منذ 3 شهر

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

منذ 3 شهر

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان

الآن

رئيس الوزراء يغادر شتوتجارت متوجها إلى برلين للمشاركة في المنتدى العربي الألماني

مواد البناء: استقرار أسعار الحديد.. ولا زيادة مرتقبة

فى إطار اجتماعات «2+2».. شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الروسي

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

ads
ads
الأكثر قراءة

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

ألبومات الصور

15 صورة ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

كواليس مباراة الجزائر وكنيا

في 100 صورة.. كواليس الفوز الصعب للمغرب على ناميبيا

رياضة

منتخب مدغشقر يستمتع باللحظة رغم المشاكل خلف الكواليس

المنتخب المصري ينفي إبعاد محمد النني عن تشكيلة مباراة الكونغو

يوسف المساكني أول لاعب تونسي يسجل في 4 نسخ من كأس الأمم الأفريقية

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

الرئيس نيوز

مرشحو المعارضة الموريتانية: نتائج الانتخابات الرئاسية «انقلاب جديد»

شكري: أي مساس بأمن الخليج هو مساس بأمن مصر

"التخطيط" تُطلق غدًا "يوم الخدمة المدنية" عن الإصلاح الإداري

حرّر مئات العقود الباطلة.. النيابة تحبس مأذون الجيزة "المزيف"

إصابة مصرييّن في استهداف "الحوثيين" مطار أبها السعودي

كشكول

"نجم": نسعى لتقديم منحة سفر للخارج لكل شباب أعضاء هيئة التدريس

"تعليم الجيزة" تعتمد رسميًا جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والنقل

دورات تدريبية لمعلمين "أسيوط" الأزهرية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

كفر الشيخ الأزهرية تعلن الفائزين بمسابقة الأمام الأكبر

فتح باب الإلتحاق بمدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

الأمصار

رئيس الوزراء الماليزى يصف قمة "الآسيان الـ34" بـ"الناجحة والمثمرة"

وزير الاتصالات الإسرائيلي يستقيل من منصبه

زلزال قوته 7.5 درجة يضرب تيمور الشرقية وأستراليا

تحطم مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" في ألمانيا ونجاة الطيارين

اتحاد الكرة: انطلاق دوري القسم الثاني في أكتوبر المقبل

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

الصين تعقد مهرجان الأغنية الشعبية في يوننان

الإمساك بتمساح أعمى بعد اقتحامه مصنعًا في الصين

عرض ممتلكات تجار مخدرات بمزاد في المكسيك

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ محطة مصر وكرب ما بعد الصدمة

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ مرض القرن.. روشتة التخلص من آلام ومضاعفات «القولون العصبى»

المزيد
الصحة

احذر.. أعراض تنذر بحساسية الطفل من المكسرات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎