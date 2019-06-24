الاتفاق على مشروعات مشتركة بين دول المتوسط خلال قمة بزعامة فرنسا

يسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى توثيق العلاقات بين دول حوض المتوسط، من خلال سلسلة من المشروعات المشتركة.



وفي ختام "قمة الشاطئين" التي انعقدت في مدينة مارسيليا الفرنسية، اتفقت الدول المشاركة على 14 مشروعًا تركز على الطاقة المستدامة وتدريب الشباب والاقتصاد الرقمي ضمن مجالات أخرى.



وقال ماكرون إن المنطقة لا تواجه مشكلات بسبب الهجرة أو البيئة فحسب، بل أيضًا مشكلات ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي، في إشارة إلى الأزمات في الجزائر وليبيا.



ودعت فرنسا كلًا من الجزائر وإيطاليا وليبيا ومالطا والمغرب وموريتانيا والبرتغال واسبانيا وتونس لحضور الاجتماع، وهي نفس الدول المشاركة في مجموعة الحوار "خمسة زائد خمسة" التي تأسست في بداية التسعينيات من القرن الماضي.