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الإثنين 24/يونيو/2019 - 08:45 م

ارتفاع حضانات مستشفى دسوق العام إلى 50 حضانة

ارتفاع حضانات مستشفى
dostor.org/2685824

افتتح إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، أعمال تجديد وتطوير الحضانات في مستشفى دسوق العام لتصل إلى 50 حضانة.

وارتفع عدد الحضانات من 12 إلى 35 ثم إلى 40، والآن إلى 50 حضانة، وتم تشغيل خدمة التنفس الصناعي لأول مرة في المستشفى بـ3 أجهزة تنفس صناعي بقيمة بـ2.5 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية خلال أعمال الافتتاح، إنه تم افتتاح قسم حضانات مستشفى دسوق العام بعد تطويره، بالإضافة إلي 3 أجهزة تنفس صناعي من أحدث أجهزة التنفس دوليًا، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة أجهزة التنفس إلى 10 طبقًا لاحتياجات ورفع مستوى المنظومة الطبية لأهالي دسوق.

وأعرب المحافظ عن سعادته لما قام به أهالي دسوق من عمل مجتمعي مشرف للنهوض بالمنظومة الصحية، مقدمًا خالص شكره لأهالي دسوق على دورهم الإنساني المشرف، كما قدم خالص الشكر لفيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبوالسعد، مدير مستشفي دسوق العام، على جهودهما المبذولة لخروج قسم حضانات الأطفال بهذه الصورة المشرفة لصالح أبناء دسوق.

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