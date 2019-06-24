الرئيس التنفيذى لـ«حدائق بلازا»: «رودس» الأكثر مبيعًا بالعاصمة الإدارية

- المشروع يقع فى حى R7.. يطل على «السفارات».. ويضم كل الخدمات الصحية والترفيهية

قال المهندس نافع عبدالهادى، الرئيس التنفيذى لشركة حدائق بلازا، إن الاستثمارات فى مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية «رودس» تبلغ 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم 1500 وحدة سكنية فى نهاية العام الجارى و2700 وحدة أخرى بنهاية عام 2020.

وأشاد «عبدالهادى»، فى حواره لـ«الدستور»، بفكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا الرئيس عبدالفتاح السيسى بـ«العبقرى»، لأن المدينة تعد أكبر مشروع قومى من حيث المساحة وحجم الاستثمارات.

وقال إن مشروع «رودس» يعد من أكثر المشروعات مبيعًا فى العاصمة، نظرا لموقعه المتميز والخدمات المقدمة فيه، فضلا عن توافر عوامل الجذب بالمقارنة بالمنافسين الآخرين.

■ بداية.. لماذا تم اختيار العاصمة الإدارية لتنفيذ المشروع؟

- العاصمة الإدارية نموذج متطور للمدن الجديدة فى العالم، فهى الأكبر على الإطلاق بمساحة 200 ألف فدان، وتسهم فى تحويل القاهرة إلى مركز سياسى وثقافى واقتصادى رائد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة إلى جانب سهولة المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة، مع ضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التى تمتلكها القاهرة.

وتم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية، ويبلغ عدد السكان المستهدف تواجدهم خلال المرحلة الأولى حوالى 500 ألف نسمة، بالإضافة إلى ما يقرب من 50 ألف موظف حكومى سيتم نقلهم فى المقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية على 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى.

ومن المقرر أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال المدينة نحو 6.5 مليون نسمة، كما توجد فرص عمل لحوالى مليونى شاب.

■ إلى أين وصل تنفيذ العاصمة الإدارية؟

- الوزير أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ورجال القوات المسلحة يبذلون مجهودًا يفوق الخيال وتحول الأمر من إنجاز لإعجاز، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من شبكة الطرق القومية، وما تم إنجازه خلال 5 سنوات يفوق ما تم خلال 40 عامًا، وكل ذلك يهدف لفتح آفاق التنمية فى مناطق متعددة فى مصر وجذب السكان خارج الوادى والدلتا وتوفير شبكات اتصال ونقل ذكى وسريع بين العاصمة الجديدة ومدينة القاهرة وربطها بمشروعات تنموية كبرى.

وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى نقل العمران والتنمية إلى شرق البلاد خاصة إلى محور قناة السويس، الذى يبعد عن العاصمة الإدارية بنحو 50 كم، كما سيتم فى 30 يونيو 2020 افتتاح المقار الحكومية فى العاصمة الجديدة والانتهاء من 6 أحياء سكنية تضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية.

وأيضا تم الانتهاء من 20 برجًا سكنيًا، يتوسطها البرج الأيقونى الأعلى فى إفريقيا بطول ٣٨٥ مترًا، إضافة إلى مشروع النهر الأخضر.

والمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية تتضمن إنشاء 8 أحياء سكنية، و65 مدرسة، إلى جانب 10 جامعات، فضلًا عن تشييد مقرات لـ35 بنكًا ما بين تجارى ووطنى، إضافة إلى حى الوزارات ويقع على مساحة 700 فدان، وأيضا حى السفارات.

■ هل توجد فرص جيدة للاستثمار بالعاصمة؟

- نعم، فالدولة أزالت كافة المعوقات أمام المستثمرين، وتم الانتهاء من نحو 70% من أعمال الطرق والبنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع، التى تقع على مساحة 40 ألف فدان لينتهى العمل تمامًا بها، نهاية العام الجارى.

■ ماذا عن التمويل؟

- هو تمويل ذاتى عن طريق بيع الأراضى للمستثمرين واستغلال العائد فى استكمال المشروع، وبعد عامين أو ثلاثة من الآن ستبدأ الدولة فى تحصيل أرباح المشروع، كما أن أعمال المشروع لا تحتاج إلى استثمارات خارجية، ولكن الدولة تفتح أبوابها للمستثمرين للمشاركة وتحقيق الفائدة للطرفين.

والاتجاه الاستراتيجى لمصر حاليا هو تنمية الجزء الشمالى الشرقى لرد أى خطر قادم من هذا الاتجاه، ويتزامن ذلك مع وجود مشروع لإعمار سيناء بالسكان وتوطين المصريين هناك.

وأؤكد أن كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار فى العاصمة تتم من خلال شركة العاصمة مباشرة دون الحاجة إلى التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة.

■ ماذا عن أسعار الأراضى؟

- تتم من خلال لجنة متخصصة للتسعير، وحاليا تم بيع نحو 17 ألف فدان من أراضى المرحلة الأولى دون الاعتماد على تمويل الحكومة.

■.. وبالنسبة لـ«البنية التكنولوجية» بالعاصمة الجديدة؟

- العاصمة شُيّدت على أحدث جيل من التكنولوجيا، ويكفى أن نذكر أن وزارة الاتصالات بدأت تنفيذ إنشاءات مشروع «مدينة المعرفة» بتكلفة تصل إلى 15 مليار جنيه، كأحد أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، إلى جانب إنشاء «بنك المعرفة» بهدف خلق بيئة متكاملة دامجة تدعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر من حيث بناء الإنسان وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، لتصبح المدينة نموذجًا عالميًا للإبداع والابتكار من خلال إنشاء مراكز للأبحاث والعلوم وريادة الأعمال لتطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية، ومراكز التميز والإبداع فى التكنولوجيات المتقدمة.

والمرحلة الأولى للمشروع تتضمن معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات، وأكاديمية تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، إضافة إلى البرج الأيقونى، الأعلى فى إفريقيا بطول 385 مترًا، وستتعدد استخداماته بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

■ نأتى إلى مشروعكم الخاص «رودس».. هل تُحدثنا عن تفاصيل المشروع؟

- «رودس» يقع فى قلب العاصمة الإدارية فى حى R7 ويتميز بإطلالة مميزة على حى السفارات مباشرة، وعلى بُعد 3 دقائق من حى الوزارات وفندق الماسة والأوبرا ودار المعارض وموقعه فريد على أهم وأكبر شوارع العاصمة الإدارية.

المشروع يقام على مساحة 100 فدان ويتضمن 3850 شقة و360 فيلا متنوعة ومولًا تجاريًا بمسطح 32000 متر بمساحات مختلفة.

كما يضم الكمبوند مجموعة من نافورات المياه الذكية بخلاف بحيرة مائية متحركة بطول 2100 متر ومنطقة ألعاب للأطفال وناديا رياضيا على مساحة 35 ألف متر، وناديا صحيا للرجال وآخر للسيدات ومسجدا كبيرا وحضانة ومناطق ترفيهية.

■ ماذا عن حجم الاستثمارات بالمشروع؟

- يبلغ حجم الاستثمارات نحو 5 مليارات جنيه تسهم فى توفير فرص عمل حقيقية تصل إلى ألفى وظيفة مباشرة ومثلها غير مباشرة، كما تبلغ استثمارات النادى نحو 250 مليون جنيه وعدد الأعضاء فيه 10 آلاف عضو، أما المول فالاستثمارات فيه تبلغ مليار جنيه، وخلال نهاية العام الحالى سيتم تسليم 1500 وحدة سكنية فضلًا عن 2700 وحدة سيتم تسليمها نهاية 2020، ويعمل بالمشروع أكثر من 140 آلة ومعدة على مدار 24 ساعة.

■ كيف تم تصميم نادى «رودس»؟

- نادى رودس هو ناد أوليمبى مؤهل حديث ستقام عليه مسابقات أوليمبية عالمية على مساحة 35 ألف متر، ويضم ملاعب كرة قدم وسلة وطائرة ويد وإسكواش وتنس وسباحة أوليمبى وحماما مغلقا للسيدات وحمام سباحة للأطفال بخلاف مسطحات خضراء 10 آلاف متر وملاهى أطفال وقاعة احتفالات ومطاعم وكافيهات متنوعة، ويضم أيضا 40 محلا متنوع الخدمات وصالة جيم وناديا صحيا للسيدات وآخر للرجال وناديا اجتماعيا وقاعة سينما ومبنى إداريا وقاعة بنج بونج وصالة بلياردو.

والنادى الصحى يحتوى على SPA عالمى للسيدات وآخر للرجال وجاكوزى ومغطس بارد وساخن وساونا وحمام بخار وحمام مغربى وغرف مساج ومركز تجميل وجيم وحمام سباحة ساخن وبارد وحضانة وملاعب وملاهى للأطفال.

■ ماذا عن المول وكيف يمكن التسوق داخله؟

- يقام على مساحة 32000 متر، ويقع على واجهتين على أكبر شوارع العاصمة فى منطقة R7 وبإطلالة مباشرة على حى السفارات، ويضم أكثر من 280 محلا متنوعًا لأشهر الماركات العالمية، كذلك يضم منطقة للمطاعم والكافيهات ومركزًا طبيًا متكاملًا لجميع التخصصات الطبية، وأيضا قاعة سينما ومسرحا وملاهى أطفال ويرتفع المول لثلاثة أدوار فوق الأرض ودورين تحت الأرض تستخدم جراجات تستوعب أكثر من 1200 سيارة، ويتميز المول بتصميمه الرائع والفريد محاطًا بمجموعة من الحدائق الرائعة ويقع مباشرة على البحيرة المتحركة.

■.. والنموذج الفريد للبحيرات فى «رودس»؟

- «البحيرة المتحركة» هى الأولى من نوعها فى مصر، وتم تنفيذها بغرض التنقل والتنزه المجانى للسكان داخل كمبوند «رودس»، وهى عبارة عن مجرى مائى بطول 2100 متر داخل الكمبوند بشكل دائرى، وتتدفق فيه المياه بالدفع الميكانيكى ما يجعل المياه فيها تتحرك بانسيابية فى اتجاه واحد، بالإضافة إلى وجود بحيرات صناعية داخلية فى منتصف المدينة على عمق يتراوح ما بين 3 و4 أمتار، حيث يوجد مركب شراعى يمكن من خلاله التحرك داخل المدينة.

وداخل «رودس» كل المساحات مغطاة بكاميرات مراقبة تعمل على مدى الساعة، بجانب رجال الأمن المدربين، فضلًا عن البوابات التى تعمل بنظام إلكترونى غير قابل لأى خطأ أو اختراق.

■ كيف يتم استخدام الطاقة فى المشروع؟

- المشروع فريد من نوعه فى التصميم والتنفيذ، ويتم استخدام الطاقة الشمسية فى جميع الوحدات، حيث تتم إعادة ضخ الفائض من الكهرباء المولدة إلى وزارة الكهرباء عبر شبكة توزيع الكهرباء، حيث يتم وضع محطات لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح العمارات والتى تنتج 20% من الطاقة الشمسية.

و«رودس» يطل على أكبر حديقة دولية ترفيهية على مستوى الشرق الأوسط، وكافة القائمين على المشروع من ذوى الخبرات العالمية من مهندسين واستشاريين وفنيين.

■ إلى أين وصلت نسبة التنفيذ فى «رودس»؟

- أنهينا نسبة كبيرة جدا من المشروع، ويُجرى الآن صب الدورين الثالث والرابع فى بعض العمارات، كما تم تشوين كافة مستلزمات عملية البناء من طوب وأسمنت وحديد، ويتم العمل فى المشروع على مدار الـ 24 ساعة، وكل عمارة تطل على واجهة خاصة بها والمدينة بها منطقة خاصة بالفيلات ومناطق سكنية مكونة من مجموعة عمارات.

