القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

اقتصاد
الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:16 م

الرئيس التنفيذى لـ«حدائق بلازا»: «رودس» الأكثر مبيعًا بالعاصمة الإدارية

الرئيس التنفيذى لـ«حدائق
حسن كامل
dostor.org/2685819

- المشروع يقع فى حى R7.. يطل على «السفارات».. ويضم كل الخدمات الصحية والترفيهية
قال المهندس نافع عبدالهادى، الرئيس التنفيذى لشركة حدائق بلازا، إن الاستثمارات فى مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية «رودس» تبلغ 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم 1500 وحدة سكنية فى نهاية العام الجارى و2700 وحدة أخرى بنهاية عام 2020.
وأشاد «عبدالهادى»، فى حواره لـ«الدستور»، بفكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا الرئيس عبدالفتاح السيسى بـ«العبقرى»، لأن المدينة تعد أكبر مشروع قومى من حيث المساحة وحجم الاستثمارات.
وقال إن مشروع «رودس» يعد من أكثر المشروعات مبيعًا فى العاصمة، نظرا لموقعه المتميز والخدمات المقدمة فيه، فضلا عن توافر عوامل الجذب بالمقارنة بالمنافسين الآخرين.
■ بداية.. لماذا تم اختيار العاصمة الإدارية لتنفيذ المشروع؟
- العاصمة الإدارية نموذج متطور للمدن الجديدة فى العالم، فهى الأكبر على الإطلاق بمساحة 200 ألف فدان، وتسهم فى تحويل القاهرة إلى مركز سياسى وثقافى واقتصادى رائد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة إلى جانب سهولة المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة، مع ضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التى تمتلكها القاهرة.
وتم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية، ويبلغ عدد السكان المستهدف تواجدهم خلال المرحلة الأولى حوالى 500 ألف نسمة، بالإضافة إلى ما يقرب من 50 ألف موظف حكومى سيتم نقلهم فى المقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية على 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى.
ومن المقرر أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال المدينة نحو 6.5 مليون نسمة، كما توجد فرص عمل لحوالى مليونى شاب.
■ إلى أين وصل تنفيذ العاصمة الإدارية؟
- الوزير أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ورجال القوات المسلحة يبذلون مجهودًا يفوق الخيال وتحول الأمر من إنجاز لإعجاز، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من شبكة الطرق القومية، وما تم إنجازه خلال 5 سنوات يفوق ما تم خلال 40 عامًا، وكل ذلك يهدف لفتح آفاق التنمية فى مناطق متعددة فى مصر وجذب السكان خارج الوادى والدلتا وتوفير شبكات اتصال ونقل ذكى وسريع بين العاصمة الجديدة ومدينة القاهرة وربطها بمشروعات تنموية كبرى.
وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى نقل العمران والتنمية إلى شرق البلاد خاصة إلى محور قناة السويس، الذى يبعد عن العاصمة الإدارية بنحو 50 كم، كما سيتم فى 30 يونيو 2020 افتتاح المقار الحكومية فى العاصمة الجديدة والانتهاء من 6 أحياء سكنية تضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية.
وأيضا تم الانتهاء من 20 برجًا سكنيًا، يتوسطها البرج الأيقونى الأعلى فى إفريقيا بطول ٣٨٥ مترًا، إضافة إلى مشروع النهر الأخضر.
والمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية تتضمن إنشاء 8 أحياء سكنية، و65 مدرسة، إلى جانب 10 جامعات، فضلًا عن تشييد مقرات لـ35 بنكًا ما بين تجارى ووطنى، إضافة إلى حى الوزارات ويقع على مساحة 700 فدان، وأيضا حى السفارات.
■ هل توجد فرص جيدة للاستثمار بالعاصمة؟
- نعم، فالدولة أزالت كافة المعوقات أمام المستثمرين، وتم الانتهاء من نحو 70% من أعمال الطرق والبنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع، التى تقع على مساحة 40 ألف فدان لينتهى العمل تمامًا بها، نهاية العام الجارى.
■ ماذا عن التمويل؟
- هو تمويل ذاتى عن طريق بيع الأراضى للمستثمرين واستغلال العائد فى استكمال المشروع، وبعد عامين أو ثلاثة من الآن ستبدأ الدولة فى تحصيل أرباح المشروع، كما أن أعمال المشروع لا تحتاج إلى استثمارات خارجية، ولكن الدولة تفتح أبوابها للمستثمرين للمشاركة وتحقيق الفائدة للطرفين.
والاتجاه الاستراتيجى لمصر حاليا هو تنمية الجزء الشمالى الشرقى لرد أى خطر قادم من هذا الاتجاه، ويتزامن ذلك مع وجود مشروع لإعمار سيناء بالسكان وتوطين المصريين هناك.
وأؤكد أن كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار فى العاصمة تتم من خلال شركة العاصمة مباشرة دون الحاجة إلى التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة.
■ ماذا عن أسعار الأراضى؟
- تتم من خلال لجنة متخصصة للتسعير، وحاليا تم بيع نحو 17 ألف فدان من أراضى المرحلة الأولى دون الاعتماد على تمويل الحكومة.
■.. وبالنسبة لـ«البنية التكنولوجية» بالعاصمة الجديدة؟
- العاصمة شُيّدت على أحدث جيل من التكنولوجيا، ويكفى أن نذكر أن وزارة الاتصالات بدأت تنفيذ إنشاءات مشروع «مدينة المعرفة» بتكلفة تصل إلى 15 مليار جنيه، كأحد أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، إلى جانب إنشاء «بنك المعرفة» بهدف خلق بيئة متكاملة دامجة تدعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر من حيث بناء الإنسان وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، لتصبح المدينة نموذجًا عالميًا للإبداع والابتكار من خلال إنشاء مراكز للأبحاث والعلوم وريادة الأعمال لتطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية، ومراكز التميز والإبداع فى التكنولوجيات المتقدمة.
والمرحلة الأولى للمشروع تتضمن معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات، وأكاديمية تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، إضافة إلى البرج الأيقونى، الأعلى فى إفريقيا بطول 385 مترًا، وستتعدد استخداماته بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.
■ نأتى إلى مشروعكم الخاص «رودس».. هل تُحدثنا عن تفاصيل المشروع؟
- «رودس» يقع فى قلب العاصمة الإدارية فى حى R7 ويتميز بإطلالة مميزة على حى السفارات مباشرة، وعلى بُعد 3 دقائق من حى الوزارات وفندق الماسة والأوبرا ودار المعارض وموقعه فريد على أهم وأكبر شوارع العاصمة الإدارية.
المشروع يقام على مساحة 100 فدان ويتضمن 3850 شقة و360 فيلا متنوعة ومولًا تجاريًا بمسطح 32000 متر بمساحات مختلفة.
كما يضم الكمبوند مجموعة من نافورات المياه الذكية بخلاف بحيرة مائية متحركة بطول 2100 متر ومنطقة ألعاب للأطفال وناديا رياضيا على مساحة 35 ألف متر، وناديا صحيا للرجال وآخر للسيدات ومسجدا كبيرا وحضانة ومناطق ترفيهية.
■ ماذا عن حجم الاستثمارات بالمشروع؟
- يبلغ حجم الاستثمارات نحو 5 مليارات جنيه تسهم فى توفير فرص عمل حقيقية تصل إلى ألفى وظيفة مباشرة ومثلها غير مباشرة، كما تبلغ استثمارات النادى نحو 250 مليون جنيه وعدد الأعضاء فيه 10 آلاف عضو، أما المول فالاستثمارات فيه تبلغ مليار جنيه، وخلال نهاية العام الحالى سيتم تسليم 1500 وحدة سكنية فضلًا عن 2700 وحدة سيتم تسليمها نهاية 2020، ويعمل بالمشروع أكثر من 140 آلة ومعدة على مدار 24 ساعة.
■ كيف تم تصميم نادى «رودس»؟
- نادى رودس هو ناد أوليمبى مؤهل حديث ستقام عليه مسابقات أوليمبية عالمية على مساحة 35 ألف متر، ويضم ملاعب كرة قدم وسلة وطائرة ويد وإسكواش وتنس وسباحة أوليمبى وحماما مغلقا للسيدات وحمام سباحة للأطفال بخلاف مسطحات خضراء 10 آلاف متر وملاهى أطفال وقاعة احتفالات ومطاعم وكافيهات متنوعة، ويضم أيضا 40 محلا متنوع الخدمات وصالة جيم وناديا صحيا للسيدات وآخر للرجال وناديا اجتماعيا وقاعة سينما ومبنى إداريا وقاعة بنج بونج وصالة بلياردو.
والنادى الصحى يحتوى على SPA عالمى للسيدات وآخر للرجال وجاكوزى ومغطس بارد وساخن وساونا وحمام بخار وحمام مغربى وغرف مساج ومركز تجميل وجيم وحمام سباحة ساخن وبارد وحضانة وملاعب وملاهى للأطفال.
■ ماذا عن المول وكيف يمكن التسوق داخله؟
- يقام على مساحة 32000 متر، ويقع على واجهتين على أكبر شوارع العاصمة فى منطقة R7 وبإطلالة مباشرة على حى السفارات، ويضم أكثر من 280 محلا متنوعًا لأشهر الماركات العالمية، كذلك يضم منطقة للمطاعم والكافيهات ومركزًا طبيًا متكاملًا لجميع التخصصات الطبية، وأيضا قاعة سينما ومسرحا وملاهى أطفال ويرتفع المول لثلاثة أدوار فوق الأرض ودورين تحت الأرض تستخدم جراجات تستوعب أكثر من 1200 سيارة، ويتميز المول بتصميمه الرائع والفريد محاطًا بمجموعة من الحدائق الرائعة ويقع مباشرة على البحيرة المتحركة.
■.. والنموذج الفريد للبحيرات فى «رودس»؟
- «البحيرة المتحركة» هى الأولى من نوعها فى مصر، وتم تنفيذها بغرض التنقل والتنزه المجانى للسكان داخل كمبوند «رودس»، وهى عبارة عن مجرى مائى بطول 2100 متر داخل الكمبوند بشكل دائرى، وتتدفق فيه المياه بالدفع الميكانيكى ما يجعل المياه فيها تتحرك بانسيابية فى اتجاه واحد، بالإضافة إلى وجود بحيرات صناعية داخلية فى منتصف المدينة على عمق يتراوح ما بين 3 و4 أمتار، حيث يوجد مركب شراعى يمكن من خلاله التحرك داخل المدينة.
وداخل «رودس» كل المساحات مغطاة بكاميرات مراقبة تعمل على مدى الساعة، بجانب رجال الأمن المدربين، فضلًا عن البوابات التى تعمل بنظام إلكترونى غير قابل لأى خطأ أو اختراق.
■ كيف يتم استخدام الطاقة فى المشروع؟
- المشروع فريد من نوعه فى التصميم والتنفيذ، ويتم استخدام الطاقة الشمسية فى جميع الوحدات، حيث تتم إعادة ضخ الفائض من الكهرباء المولدة إلى وزارة الكهرباء عبر شبكة توزيع الكهرباء، حيث يتم وضع محطات لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح العمارات والتى تنتج 20% من الطاقة الشمسية.
و«رودس» يطل على أكبر حديقة دولية ترفيهية على مستوى الشرق الأوسط، وكافة القائمين على المشروع من ذوى الخبرات العالمية من مهندسين واستشاريين وفنيين.
■ إلى أين وصلت نسبة التنفيذ فى «رودس»؟
- أنهينا نسبة كبيرة جدا من المشروع، ويُجرى الآن صب الدورين الثالث والرابع فى بعض العمارات، كما تم تشوين كافة مستلزمات عملية البناء من طوب وأسمنت وحديد، ويتم العمل فى المشروع على مدار الـ 24 ساعة، وكل عمارة تطل على واجهة خاصة بها والمدينة بها منطقة خاصة بالفيلات ومناطق سكنية مكونة من مجموعة عمارات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام

منذ أقل من شهر

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أكثر من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ 3 شهر

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الآن

رئيس الوزراء يغادر شتوتجارت متوجها إلى برلين للمشاركة في المنتدى العربي الألماني

مواد البناء: استقرار أسعار الحديد.. ولا زيادة مرتقبة

فى إطار اجتماعات «2+2».. شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الروسي

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

ads
ads
الأكثر قراءة

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

ألبومات الصور

15 صورة ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو

وزير التعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي

كواليس مباراة الجزائر وكنيا

في 100 صورة.. كواليس الفوز الصعب للمغرب على ناميبيا

رياضة

منتخب مدغشقر يستمتع باللحظة رغم المشاكل خلف الكواليس

المنتخب المصري ينفي إبعاد محمد النني عن تشكيلة مباراة الكونغو

يوسف المساكني أول لاعب تونسي يسجل في 4 نسخ من كأس الأمم الأفريقية

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

الرئيس نيوز

مرشحو المعارضة الموريتانية: نتائج الانتخابات الرئاسية «انقلاب جديد»

شكري: أي مساس بأمن الخليج هو مساس بأمن مصر

"التخطيط" تُطلق غدًا "يوم الخدمة المدنية" عن الإصلاح الإداري

حرّر مئات العقود الباطلة.. النيابة تحبس مأذون الجيزة "المزيف"

إصابة مصرييّن في استهداف "الحوثيين" مطار أبها السعودي

كشكول

"نجم": نسعى لتقديم منحة سفر للخارج لكل شباب أعضاء هيئة التدريس

"تعليم الجيزة" تعتمد رسميًا جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والنقل

دورات تدريبية لمعلمين "أسيوط" الأزهرية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

كفر الشيخ الأزهرية تعلن الفائزين بمسابقة الأمام الأكبر

فتح باب الإلتحاق بمدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

الأمصار

رئيس الوزراء الماليزى يصف قمة "الآسيان الـ34" بـ"الناجحة والمثمرة"

وزير الاتصالات الإسرائيلي يستقيل من منصبه

زلزال قوته 7.5 درجة يضرب تيمور الشرقية وأستراليا

تحطم مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" في ألمانيا ونجاة الطيارين

اتحاد الكرة: انطلاق دوري القسم الثاني في أكتوبر المقبل

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

الصين تعقد مهرجان الأغنية الشعبية في يوننان

الإمساك بتمساح أعمى بعد اقتحامه مصنعًا في الصين

عرض ممتلكات تجار مخدرات بمزاد في المكسيك

الصحة

احذر.. أعراض تنذر بحساسية الطفل من المكسرات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎