محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

علق عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم معه، لمناقشة تفاصيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر والبداية من بورسعيد، قائلًا: "أنا أحمد الله أني عشت حتى رأيت لأول مرة في مصر، يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل".

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الرئيس وجه ببدء تطبيق المنظومة اعتبار من 1 يوليو، وسيتم تطبيقها من خلال 7 مستشفيات عام وتخصصي، و20 وحدة صحية.

وواصل أن وزارة الصحة أجرت توأمة مع المستشفيات الجامعية، للإشراف على منظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أنه تم إرسال بعثات طبية إلى فرنسا وإنجلترا، للتدريب على منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن كل أجهزة الدولة والوزارات، تتشارك وتتعاون في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.