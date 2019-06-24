العهد يبلغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

تأهل فريق العهد اللبناني إلى نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019 (لمنطقة غرب آسيا)، على حساب ضيفه الوحدات الأردني.



وتعادل الفريقان من دون أهداف، في مباراة الإياب التي جرت بينهما اليوم الاثنين، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في بيروت، وبحضور نحو 8 آلاف متفرج.



وانتزع العهد بطاقة التأهل من الوحدات بفضل فوزه عليه في لقاء الذهاب، الذي جمعهما على ملعب القويسمة، بهدف وحيد سجله لاعبه محمد قدوح.



وسيكون العهد على موعد، في النهائي، مع المتفوق من المواجهة بين فريقي الجزيرة الأردني والجيش السوري، علما أن الأخير فاز في مباراة الذهاب بثلاثية.