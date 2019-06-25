فى خدمتك.. تعرف على الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد

الكثير منا ليس لديه أى معلومة عن ماهية الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد بخلاف خدمات تحويل الأموال، لذا سنقدم لكم من خلال السطور التالية معلومات هامة عن ما تقدمه مكاتب الهيئة العامة للبريد ومنها:



_ ترخيص شبكة محمول على أسطح العقارات

_ طلبات الحصول على وحدات سكنية

_ طلب ترخيص محل تجارى أو صناعى

_ استخراج بيان سداد مخالفات

_ طلب ترخيص مصعد جديد

_ إقرار التنازل عن وحدة سكنية

_ تحويل الأموال من شخص لآخر

_ إرسال واستلام شحنات شخصية.



يأتي ذلك فى إطار دعم خطط الدولة فى التسهيل على المواطنين وتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين لتيسير حصولهم على الخدمات التى تقدم من خلال العديد من الهيئات والمصالح الحكومية وتقديمها عبر مراكز الخدمات البريدية ليكون البريد المصرى الاختيار الأول للمواطن وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية.