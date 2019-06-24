المساكني يحقق رقم قياسي جديد خلال مباراة تونس ضد أنجولا

سجل يوسف المساكني لاعب المنتخب التونسي الهدف الأول لنسور قرطاج خلال مباراة أنجولا في الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019



المساكني أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ منتخب تونس الذي يسجل في 4 نسخ متتاليية من كأس أمم إفريقيا.



افتتح المساكني تسجيله في نسخة 2012 بهدف في شباك المغرب، ثم سجل في نسخة 2013 في شباك الجزائر، وفي نسخة 2017 في شباك زيمبابوي، واليوم في النسخة الرابعة بـ 2019 في شباك أنجولا.



وكان الشوط الأول انتهى لصالح تونس بهدف دون رد سجله المساكني من ركلة جزاء.



ويتواجد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك على مقاعد بدلاء تونس.



افتتح منتخب تونس التسجيل في الدقيقة الـ34 عن طريق يوسف المسكاني من ضربة جزاء، تسبب فيها نعيم سليتي، ليسدد المساكني الكرة على يمين الحارس الأنجولي قوية إلى الشباك.