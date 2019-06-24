محافظ بني سويف يسلم عقود وشيكات 11 مشروعا بنحو 10 ملايين جنيه

سلم محافظ بني سويف هاني عبد الجابر، اليوم الاثنين، 11 عقدا وشيكا لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة إجمالية قدرها 9 ملايين و227 ألفا و637 جنيها، ممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،والتي تستهدف توفير فرص عمل.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم - أن المحافظ سلم عقود لـ 5 جمعيات بقيمة 7 ملايين و600 ألف جنيه حيث تعمل تلك الجمعيات في مجالات تحسين المستوى الاقتصادي،ودعم الاستثمارات الزراعية المستدامة،وتمويل المشروعات متناهية الصغر،بالإضافة إلى تسليم 6 شيكات لأصحاب مشروعات صغيرة ممولة "إقراض مباشر" بقيمة مليونا و627 ألفا و637 جنيها وتستهدف توفير فرص عمل وإنشاء والتوسع في مشروعات متوسطة وصغيرة.



وفي سياق آخر، قرر المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف برئاسة المحافظ هاني عبد الجابر، إطلاق اسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على المعهد الإعدادي الأزهري بنين بقرية بني سليمان الشرقية مركز بني سويف، وذلك استجابة لرغبة أهالي القرية، تقديرا لدور ومكانة الأزهر الشريف في نشر الإسلام الوسطي.



كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطع أراضي ومساحات بمراكز" بني سويف، الفشن، وببا "لإقامة مشروعات في قطاعات، الصحة والتعليم وذوي الإعاقة والطب البيطري من الأراضي أملاك وأصول الدولة وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام.



وأوضح المحافظ أنه تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 500 مترلإنشاء وحدة بيطرية بعزبة كوم الرمل التابعة لمجلس قروي الجمهود مركز الفشن، وعلى الطلب المقدم من مؤسسة مصر الخير بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 200 متر لإقامة مدرسة مجتمعية بعزبة عرب مطير بناحية العلالمة مركز بني سويف شرق النيل.



وأشار إلى موافقة المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 400 متر لإقامة وحدة بيطرية بقرية غياضة الشرقية مركز ببا، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مبنى السنترال القديم بقرية سدس لصالح إحدى الجمعيات الأهلية" بمقابل ايجارشهري" لاستغلالها في إقامة مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.