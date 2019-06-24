القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الإثنين 24/يونيو/2019 - 07:47 م

مواد البناء: استقرار أسعار الحديد.. ولا زيادة مرتقبة

مواد البناء: استقرار
دعاء أبو العزم
dostor.org/2685741

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الحديد في الأسواق ولا زيادة قبل بداية الشهر الجديد.

وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر حديد بشاي سجل 11 ألفا و850 جنيها، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن.

وأوضح رئيس غرفة مواد البناء، أن سعر حديد المصريين سجل نحو 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وسجل سعر حديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وسجل حديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.


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