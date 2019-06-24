أوليفه نيوجيكو يلغي مران منتخب بوروندي غدا

قرر أوليفيه نيوجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي إلغاء مران المنتخب غدا، قبل مواجهة مدغشقر يوم الخميس المقبل على استاد الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).



واستقر المدرب نيوجيكو على عقد جلسة غدا مع اللاعبين بفندق إقامة المنتخب البوروندي، لمشاهدة مباراة منتخب غينيا ومدغشقر الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (22)، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف بمنتخب مدغشقر.



وكان أوليه نيوجيكو قام بإيقاف مران اليوم، الذي أقيم على ملعب الاتحاد السكندري بسموحة، عدة مرات وذلك لشرح طريقة اللعب والتأكيد على عدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة نيجيريا، خاصة وأن مواجهة مدغشقر لا تقبل القسمة على اثنين ولابد من تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، بعد الخسارة التي لحقت بالمنتخب أمام نيجيريا بهدف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بالبطولة القارية.



كما ركز المدير الفني للمنتخب البوروندي على الضربات الثابتة من خارج منطقة الجزاء كأحد الحلول للوصول إلى مرمى الفريق المنافس.